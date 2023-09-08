Ким Кардашьян призвала Байдена и Блинкена остановить геноцид армян

Американская звезда Instagram*, армянка по отцу, Ким Кардашьян написала совместное эссе с доктором Эриком Эсрайляном под названием «Ким Кардашьян: Моя просьба к Джо Байдену остановить новый геноцид армян», – сообщает в пятницу,8 сентября, издание Rolling Stone.

Издание опубликовало совместное обращение Кардашьян и Эсрайляна, в котором, в частности, говорится: «Мы Армяне. Мы потомки выживших после Геноцида армян, и мы не хотим говорить о признании еще одного геноцида в будущем. Война на Украине сделала Азербайджан более выгодной альтернативой российским нефти и газу для некоторых стран. Однако эта уверенность придала смелости авторитарному правительству Азербайджана использовать голод в качестве оружия против армянского населения в регионе».

«Как граждане, мы обращаемся к таким лидерам, как президент Байден, госсекретарь Блинкен и их коллегам, с призывом немедленно занять свою позицию. Они должны оказать давление на Азербайджан, чтобы он открыл Лачинский коридор без предварительных условий», – подчеркивают Кардашьян и Эсрайляном в своем обращении.

Вашингтон, Иван Бабурин

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