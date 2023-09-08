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NewDayNews.ru

Суббота, 9 сентября 2023, 00:26 мск

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Буш-младший назвал Зеленского «крутым чуваком», которого надо поддерживать

Фото: novyny.org

Бывший президент США Джордж Буш-младший в ходе онлайн-выступления на «Ялтинской конференции» в Киеве в пятницу, 8 сентября, назвал президента Украины Владимира Зеленского «настоящим техасцем» и «крутым чуваком», – сообщает Politico.

В ходе своего выступления экс-президент США, оценивая Зеленского сказал: «Он крутой чувак, настоящий техасец. …Ситуация на Украине важна для национальной безопасности США, поэтому необходимо продолжать поддерживать лидеров таких, как Владимир Зеленский, проявляющих мужество. Однако, хочу сказать, с течением времени убеждать американцев в необходимости оказания помощи Украине будет всё сложнее».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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