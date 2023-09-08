Британские самолеты будут вести наблюдение и рекогносцировку над Черным морем

Офис премьер-министра Великобритании Риши Сунака в пятницу, 8 сентября, заявил, что самолеты британских ВВС начали патрулирование акватории Черного моря, – сообщает британское издание The Telegraph.

Как сообщает издание, на Даунинг-стрит заявили: «Мы будем использовать нашу разведку, наблюдение и рекогносцировку для наблюдения за деятельностью России в Черном море. В рамках этих операций по наблюдению самолеты ВВС Великобритании совершают полеты над этим районом, чтобы удержать Россию от нанесения незаконных ударов по гражданским судам».

Лондон, Иван Бабурин

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