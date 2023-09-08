Эстония первой в ЕС планирует узаконить конфискацию российских активов в пользу Киева

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна планирует стать первой в ЕС из всех, кто до конца года узаконит конфискацию российских активов для финансирования восстановления Украины, – сообщает агентство Bloomberg.

В интервью агентству Цахкна сказал: «Правительство одобрит законопроект в течение двух недель, после этого документ направят в парламент. Это действительно ударит по олигархам. Это ударит по российскому государству, хотя мы ожидаем, что новый закон неизбежно вызовет судебные иски со стороны России».

«Наша инициатива может затронуть около 35 млн. евро финансовых активов, которые принадлежат российским предприятиям в Эстонии и находятся под санкциями. Согласно планам правительства, основанием для экспроприации санкционных активов послужит международный реестр ущерба, составленный Украиной. Ранее разработка инициативы в соответствии с законами ЕС была затруднена тем, что в Эстонии действуют сильные гарантии для частной собственности», – отметил глава внешней политики Эстонии.

Таллинн, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»