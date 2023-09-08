МИД Армении в пятницу, 8 сентября, заявил, что Ереван не намерен обострять ситуацию с Азербайджаном и готов продолжить обсуждение механизмы деэскалации, а заявления распространяемые Азербайджаном о провокации со стороны Армении являются ложью, – сообщают СМИ.

В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Армении, в частности, говорится: «Республика Армения по-прежнему привержена решению существующих проблем с Азербайджаном исключительно дипломатическим путем. Распространяемые Азербайджаном заявления о какой бы то ни было провокации со стороны Армении являются ложью. У Армении нет никаких намерений эскалировать ситуацию. Страна по-прежнему открыта к обсуждению предложенных ею ранее механизмов деэскалации».

«Обращаем внимание всех партнеров, заинтересованных в стабильности в регионе, на то, что Республика Армения готова продолжить обсуждения с Азербайджаном в этом направлении при первой же возможности», – подчеркнули в МИД Армении.

Ереван, Иван Бабурин

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