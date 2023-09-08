Американских школьников будут учить, что коммунизм стал виной гибели более ста миллионов человек

В конгресс США в пятницу, 8 сентября, на рассмотрение внесен «Акт о важном обучении коммунизму», разработанный членом палаты представителей Марией Эльвирой Салазар, в котором американским школьникам расскажут, что «из-за коммунистов в мире погибло более ста миллионов человек», – сообщают СМИ.

В «Акте о важном обучении коммунизму», в частности, говорится, что «коммунизм привел к гибели свыше 100 миллионов человек по всему миру», а также что «1,5 миллиарда человек все еще страдают при коммунизме». Кроме того, американских школьникам расскажут об «опасностях коммунизма и схожих политических идеологий». В «Акте» также предлагается обсуждать в школах «политические идеологии, которые конфликтуют с принципами свободы и демократии, являющимися необходимыми для основ Соединенных Штатов».

«Целями данного закона являются: помочь родителям, гражданским институтам, местным образовательным сообществам, старшим средним школам, а также образовательным агентствам готовить учащихся в старших средних школах быть ответственными в гражданском отношении и осведомленными взрослыми», – говорится в сопроводительном документе к «Акту о важном обучении коммунизму».

Вашингтон, Иван Бабурин

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