Африканский союз стал постоянным членом G20

МИД Индии сообщил о принятии в «Группу двадцати» Африканского союза.

«Африканский союз становится постоянным членом «Большой двадцатки». Ключевой результат саммита», – объявил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи в блоге.

Председатель Африканского союза, президент Коморских островов Азали Ассумани присутствовал за круглым столом на первой сессии саммита G20 по приглашению премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Саммит G20 проходит в Нью-Дели и завершится 10 сентября. 9 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл на саммит. Его поприветствовал индийский премьер Моди. Фотография их встречи опубликована в официальном телеграм-канале российского МИД.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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