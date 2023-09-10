Дмитрий Артюхов вступил в должность губернатора Ямала

Дмитрий Артюхов официально вступил в должность губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Депутаты Заксобрания ЯНАО переизбрали Артюхова большинством голосов, сообщила пресс-служба ямальского Заксо.

Ранее утром депутаты заксобрания Ямала провели тайное голосование по кандидатуре главы региона. Итогом стало переизбрание Дмитрия Артюхова. Ему предстоит остаться на своем посту еще на пять лет.

Председатель ямальского парламента Сергей Ямкин подписал соответствующее постановление и привел Дмитрия Артюхова к присяге. После вручил главе региона знак губернатора.

«Это заслуженный результат личной ответственности и компетентности, эффективного управления. Ямальцы видят и ценят позитивные преобразования городов и поселков. От имени депутатов хочется сказать «так держать» и выразить всемерную поддержку ваших инициатив!» – обратился Ямкин к переизбранному губернатору.

Салехард, Наталья Рязанова

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