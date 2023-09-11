Маск назвал настоящими изменниками критиков его решения не включать Starlink в районе Крыма

Американский миллиардер, предприниматель, владелец соцсети X(экс-Twitter) Илон Маск в ответ на критику его решения отказать Киеву включить систему космической связи Starlink рядом с Крымом назвал изменниками тех, кто называет его предателем интересов США.

В своем аккаунте Маск написал: «Я гражданин США, и другого паспорта у меня нет. Что бы ни случилось, я буду сражаться за Америку и умру здесь. Американский конгресс не объявлял войну России. Поэтому если кто и является изменником, так это те, кто меня так называет. Пожалуйста, разъясните им это».

Следует напомнить, что ранее Илон Маск подтвердил, что не согласился на активацию сервиса спутниковой связи Starlink по просьбе киевских властей, сорвал атаку украинских боевиков.

Вашингтон, Иван Бабурин

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