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Понедельник, 11 сентября 2023, 18:34 мск

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Берлин выделит Киеву на гуманитарную помощь дополнительно 20 миллионов евро

Бербок. Фото: pnn.de

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве в понедельник, 11 сентября, заявила, что Германия выделить на гуманитарную помощь для Украины еще 20 миллионов евро, – сообщают украинские СМИ..

В ходе своего выступления Бербок сказала: «Мы еще раз увеличиваем нашу гуманитарную помощь на 20 миллионов евро, и в этом году она составит уже 380 миллионов евро. Мы в Европе знаем, что вы здесь защищаете нашу европейскую свободу. Мы всегда благодарны украинцам за это. ФРГ будет поддерживать Украину столько, сколько нужно».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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