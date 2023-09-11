Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 11 сентября, назвала Зеленского «Covid-23», от которого Запад «еще хлебнет горя».

В своем Telegram-канале Захарова написала: «The Economist цитирует Зеленского: «Свёртывание помощи Украине лишь продлит войну и увеличит риски для Запада на собственном «заднем дворе»; невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в странах Европы в случае, если Украину бросят; если бы Европа «загнала этих людей в угол», это не стало бы для неё «хорошей историей».

«Гениально! То есть, по Зеленскому, миллионы украинских самоназванных «беженцев», жирующих на брюссельском харче, которые будут якобы «загнаны в угол» только тем, что ЕС может перестать финансировать кровавую бойню и террористический режим, имеют право кошмарить Европу. Помним это его «они же дети». А миллионы граждан Украины, которые стали настоящими беженцами после того, как Порошенко натравил на них вооружённые формирования Украины и тяжёлую артиллерию, пригрозил жизнью в подвалах и передал Зеленскому лицензию на убийство их детей, могут и должны быть загнаны в угол только потому, что говорят на другом языке и не желают зиговать Бандере? Подобные заявления доказывают нацистскую сущность киевского режима и её террористическую реализацию. Зеленский для Запада – это Covid-23. Они ещё хлебнут от него горя», – подчеркнула Захарова.

Москва, Иван Бабурин

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