Шеф Пентагона пообщался с новым украинским коллегой

Министр обороны США Пентагона Ллойд Остин в понедельник, 11 сентября, в телефонном разговоре с новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым рассказал о поддержке со стороны США и обсудил повестку заседания контактной группы по Украине в Рамштайне, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном на сайте Пентагона, в частности, говорится: «Остин поздравил своего украинского коллегу с назначением и подчеркнул неизменную поддержку Украины со стороны США. …Министр обороны Остин представил обновленную информацию об усилиях США по оказанию помощи в сфере безопасности и обменялся мнениями с министром Умеровым о приоритетах для поддержки насущных боевых потребностей Украины в долгосрочной перспективе. Также, они обсудили повестку дня заседания контактной группы по Украине, которое состоится на авиабазе Рамштайн в Германии на следующей неделе».

Вашингтон, Иван Бабурин

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