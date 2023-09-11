В Кремле рассказали, о чем Путин будет говорить с Ким Чен Ыном во Владивостоке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 11 сентября, заявил, что главной темой встречи Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном во Владивостоке станут двусторонние отношения двух стран, – сообщает телеканал «Россия 1».

Журналисту телеканала Павлу Зарубину представитель Кремля сказал: «Это будет полноформатный визит – переговоры двух делегаций и после этого при необходимости лидеры продолжат общение уже в формате один на один. Также планируется официальный обед от имени президента России в честь гостя из Северной Кореи».

Владивосток, Иван Бабурин

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