Правительство разрешило передавать «конфискат» в минобороны, МЧС и «Народный фронт»

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно до 31 декабря 2024 года конфискованную технику, приборы ночного видения и другие материалы разрешило передавать министерству обороны, МЧС и общественному движению «Народный фронт».

В документе, опубликованном на портале правовой информации в понедельник, 11 сентября, в частности говорится: «Росимущество, таможня, органы принудительного исполнения до 31 декабря 2024 года будут передавать обращенные в госсобственность квадрокоптеры, табак, оптические приборы Минобороны России, МЧС и Народному фронту. В перечень передаваемого движимого имущества, обращенного в собственность государства, вошли: имущество военного назначения (в том числе средства индивидуальной бронезащиты и экипировки, снаряжение, войсковые и оптические приборы, средства химической защиты, запасные части к военной технике); квадрокоптеры, квадроциклы, снегоходы, маломерные суда, компьютерное оборудование, медицинские изделия, табак и другие».

«Имущество будет передаваться Минобороны в целях обеспечения потребностей Вооруженных cил РФ, МЧС – для осуществления мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том числе за пределами страны, Народному фронту – для безвозмездной передачи гражданам и организациям на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в гуманитарных целях», – говорится также в постановлении кабмина.

Москва, Иван Бабурин

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