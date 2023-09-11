Вернувшегося в Россию популярного блогера Даню Милохина могут отправить служить в армию

Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина направила обращение в Минобороны с требованием проверить, на каком основании не имеющий отсрочки блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Мизулина написала: «Обращаюсь к руководству Министерства обороны России. На днях в Россию вернулся блогер Даня Милохин, ранее расстроивший многих россиян русофобскими заявлениями, находясь за пределами нашей Родины. Блогер не был ранее призван в ряды Вооруженных сил России, хотя, по имеющейся информации, оснований для отсрочки нет. С учетом начала в ближайшее время осенней призывной кампании, прошу призвать молодого человека в ряды Вооруженных сил России. Этот шаг будет способствовать патриотическому воспитанию, молодой человек сможет с оружием в руках доказать на деле свою верность и преданность нашей Родине».

Москва, Иван Бабурин

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