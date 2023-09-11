В Госдепе США считают, что Путин будет просить военной помощи у Ким Чен Ына

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер на брифинге в понедельник, 11 сентября, заявил, что «Путин хочет помощи от Северной Кореи», – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о предстоящей встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке, Миллер сказал: «Мы видим, как Путин едет через всю страну, чтобы просить у Ким Чен Ына военной помощи. И это происходит после саммита G20, где президент Байден встречался со своими коллегами, лидерами больших стран, а президента Путина там не было из-за его «привилегированного» международного статуса, который он получил из-за своих действий. Поэтому если говорить насчет того, что все это значит, я думаю, очевидно, что это означает наличие у него проблемы с поддержкой военных действий. Поэтому он хочет помощи от Северной Кореи».

Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «Владимир Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения. Пройдут, в том числе, переговоры тет-а-тет. Также российский президент даст официальный обед в честь Ким Чен Ына».

Вашингтон, Иван Бабурин

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