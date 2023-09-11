СМИ: Германия не будет «автоматически» вслед за Вашингтоном передавать дальнобойные ракеты Киеву

Глава минобороны ФРГ Германии Борис Писториус заявил, что даже если США решат поставить Киеву дальнобойные ракет ATACMS, Берлин не будет автоматически поставлять Украине свои ракеты дальнего радиуса действия Taurus, – сообщает в понедельник, 11 сентября, агентство Reuters.

Как сообщает агентство, Писториус сказал: «Берлин не собирается в обязательном порядке поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus только потому, что США могут решить передать Украине свои ракеты дальнего радиуса действия. В этом конфликте нет «автоматизма». Германия пока не может принять решение о поставке Украине ракет Taurus».

«Ранее федеральный канцлер Олаф Шольц неоднократно давал понять, что в вопросах поставок оружия Берлин будет действовать только по согласованию с Вашингтоном», – отметило также в своей заметке агентство Reuters.

Со своей стороны официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер на брифинге заявил, что «по поводу возможных поставок Украине дальнобойных комплексов ATACMS у нас нет новой позиции, о которой можно было бы объявить».

Берлин, Иван Бабурин

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