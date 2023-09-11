Байден будет «ветировать» бюджет Пентагона «из-за угрозы безопасности ЛГБТК+-американцам»

Бюджетный офис Белого дома в понедельник, 11 сентября, заявил, что президент США Джо Байден наложит вето на бюджет Пентагона на 2024 год, поскольку он «угрожает здоровью и безопасности ЛГБТК+-американцам», – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном Белым домом, в частности, говорится: «Проект бюджета несет разрушительные последствия для медицинского обслуживания военнослужащих в сфере репродуктивного здоровья, ставит под угрозу равенство браков, а также угрожает здоровью и безопасности ЛГБТК+ американцам. Кроме того, беспокойство администрации вызывает недостаточное отражение в проекте инициатив по контролю за изменением климата. Документ также помешает администрации продвигать равенство и инклюзивность».

«Администрация не согласна с принятым контролируемой республиканцами палатой представителей проектом бюджета, поскольку он не согласуется с выдвинутыми ранее Белым домом предложениями. Если проект представят президенту, он наложит на него вето», – подчеркивается в заявлении Бюджетного офис Белого дома.

Вашингтон, Иван Бабурин

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