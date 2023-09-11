СМИ: Белый Дом готов одобрить поставки Киеву дальнобойных ракет с кассетными боеприпасами

Администрация президента США близка к принятию решения об одобрении передачи Украине ракет большой дальности, начиненных кассетными боеприпасами, – сообщает в понедельник, 11 сентября, агентство Reuters.

Агентство со ссылкой сразу на четырех чиновников из Белого дома пишет, что «в последние месяцы после успешного применения кассетных боеприпасов в артиллерийских снарядах калибра 155 мм. рассматривается возможность поставки либо одного, либо обеих армейских тактических ракетных систем, таких как ATACMS и GMLRS, оснащенных кассетными боеприпасами. В случае одобрения любой вариант смогут быстро доставить в Украину».

В свою очередь, другие источники Reuters говорят, что «решение об отправке или того и другого вида вооружений не является окончательным и все еще может измениться из-за опасений Белого дома, что этот шаг станет чрезмерно агрессивным против России».

Вашингтон, Иван Бабурин

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