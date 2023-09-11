Ким Чен Ын выехал в Россию из Пхеньяна на спецпоезде

Председатель Государственного совета КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выехал из Пхеньяна на спецпоезде 10 сентября и направляется в Россию, – сообщает во вторник, 12 сентября, радио КНДР «Голос Кореи».

В сообщении, опубликованном на сайте радиостанции, говорится: «Многоуважаемый Генеральный секретарь КНДР и председатель Государственного комитета Корейской Народно-Демократической Республики отбыл из Пхеньяна с визитом в Россию (12 сентября 2023 г.). В поездке уважаемого товарища Ким Чен Ына будут сопровождать высокопоставленные представители партии, правительства и вооруженных сил страны. Лидера КНДР в загранпоездку провожали члены руководства республики, включая председателя кабинета министров Ким Док Хуна».

В свою очередь, южнокорейский телеканал YTN со ссылкой на высокопоставленный правительственный источник сообщает, что «Ким Чен Ын выехал на поезде из Пхеньяна в Россию11 сентября, где должна состояться его встреча с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас северокорейский лидер на поезде направляется к границе».

Пхеньян, Иван Бабурин

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