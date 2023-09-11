Небензя объяснил, почему Россия и впредь будет применять право вето в Совбезе ООН

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Генеральной Ассамблеи, проведенном для обсуждения использования Москвой права вето при голосовании по Республике Мали в понедельник, 11 сентября, заявил, что Россия продолжит применять право вето в Совете Безопасности (СБ) ООН для обеспечения принятия ответственных и сбалансированных решений данного органа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Небензя сказал: «Подчеркну, что Россия продолжит придерживаться своей принципиальной линии по использованию права вето в Совете Безопасности в целях принятия этим важнейшим органом ООН ответственных и сбалансированных решений, отвечающих чаяниям находящихся на ее повестке государств и их народов».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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