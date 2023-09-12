В ООН напомнили о призыве Гутерриша о немедленном прекращении применения кассетных боеприпасов на Украине

Заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на заседании Совбеза во вторник, 12 сентября, напомнила, что Антониу Гутерриш неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель генсека ООН сказала: «Сообщения, касающиеся передачи и применения кассетных боеприпасов в ходе войны, очень беспокоят. Генеральный секретарь неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов. Такие вооружения должны уйти в историю».

«За последние месяцы, как сообщается, поставки оружия и боеприпасов силам обороны Украины расширились», – добавила Накамицу.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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