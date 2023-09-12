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NewDayNews.ru

Вторник, 12 сентября 2023, 18:29 мск

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В ООН напомнили о призыве Гутерриша о немедленном прекращении применения кассетных боеприпасов на Украине

Фото: un.org

Заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на заседании Совбеза во вторник, 12 сентября, напомнила, что Антониу Гутерриш неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель генсека ООН сказала: «Сообщения, касающиеся передачи и применения кассетных боеприпасов в ходе войны, очень беспокоят. Генеральный секретарь неоднократно призывал к немедленному прекращению применения кассетных боеприпасов. Такие вооружения должны уйти в историю».

«За последние месяцы, как сообщается, поставки оружия и боеприпасов силам обороны Украины расширились», – добавила Накамицу.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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