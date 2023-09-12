Бербок призвала страны-партнеры «хотя бы временно» передать Киеву системы ПВО

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия призывает партнеров помочь Киеву с противовоздушной обороной для защиты критической инфраструктуры в холодное время года – «хотя бы временно», – сообщает во вторник, 12 сентября, немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В интервью изданию Бербок сказала: «Украина защищает свою территорию. Кроме крылатых ракет, для этого нужна мощная ПВО. Мой визит на подстанцию под Киевом еще раз продемонстрировал актуальность защиты объекты электроэнергии, воды и тепла до холодного времени года. Поэтому я обращаюсь к нам и нашим партнерам: мы должны поставить зимний защитный зонтик противовоздушной обороны над критической инфраструктурой Украины».

«Со своей стороны Германия хочет сделать больше с комплексами ПВО IRIS-T в ближайшие месяцы. ФРГ также хочет попросить своих партнеров передать существующие системы ПВО, если возможно, то хотя бы временно», – призвала глава немецкой внешней политики.

Берлин, Иван Бабурин

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