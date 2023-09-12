Путин выразил соболезнования председателю Президентского совета Ливии в связи с жертвами наводнения и предложил помощь

Президент России Владимир Путин во вторник, 12 сентября, выразил соболезнования председателю Президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с жертвами наводнения, вызванного циклоном «Даниэль» 10 сентября, – сообщается на сайте Кремля.

В телеграмме, направленной на имя Мухаммеда Менфи, говорится: «Уважаемый господин Председатель, примите искренние соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными ураганом и наводнением на северо-востоке вашей страны. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших. Разделяем боль и скорбь дружественного народа Ливии. И, конечно, готовы оказать необходимое содействие».

Ранее сегодня телеканал Al Hadath сообщил, что в ливийском городе Дерна в результате сильных ливней и наводнения «погибли не менее 6 тысяч человек.

Москва, Иван Бабурин

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