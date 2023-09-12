Дания передаст Киеву крупнейшую военную помощь с начала СВО

Министерство обороны Дании во вторник, 12 сентября, заявило, что правительство королевства передаст Украине крупнейшую военную помощь с начала конфликта в размере 5,8 млрд. датских крон (около $831 млн.), – сообщают СМИ со ссылкой на датское минобороны.

В сообщении, опубликованном на сайте минобороны Дании, говорится: «Новый пакет пожертвований Украине в размере 5,8 млрд. датских крон обеспечит военную оборону страны танками, боевыми машинами пехоты, танковыми боеприпасами и зенитными орудиями. Это двенадцатый и самый крупный пакет пожертвований, который Дания направляет Украине с момента вторжения. Передача этого пакета обусловлена получением разрешения от Комитета финансов».

В свою очередь, министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил об опустошении оборонных запасов страны из-за поставок помощи Украине.

«После более чем полутора лет войны мы практически опустошили оборонные запасы. Поэтому сейчас мы рассматриваем возможность более целенаправленных совместных закупок и международного сотрудничества, которые отвечают потребностям Украины здесь и сейчас», – отметил глава датского МИДа.

Копенгаген, Иван Бабурин

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