Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Украине во вторник, 12 сентября, заявил, что «нервозность киевской клики» связана с терпящим фиаско контрнаступом и горящей «синим пламенем» на поле боя западной техникой.

В ходе выступления, которое транслировалось на сайте ООН, российский дипломат сказал: «Нервозность киевской клики понятна. Несмотря на то, что уровень поддержки Украины ее западными спонсорами достиг беспрецедентного уровня, подкрепить его делами этой стране особо нечем. Про так называемое «контрнаступление», терпящее очевидное фиаско, мы уже сказали. «Синим пламенем» горит поставленная киевскому режиму техника, включая хваленые американские бронетранспортеры «Бредли», немецкие танки «Леопарды», а также британские «Челенджеры». Кстати сказать, хотели бы подсказать нашим британским коллегам необходимость актуализации информации на сайте вашего министерства обороны, там по-прежнему указывается, что ни один «Челенджер» не уничтожен на поле боя – на Украине их уже подбито как минимум два, 12 еще где-то катаются, но их ждет та же судьба. Как и американские «Абрамсы» или F-16».

«Многие ведущие эксперты уже в полный голос предупреждают о том, что накачивать киевский режим новыми вооружениями с учетом нерешаемых проблем с логистикой и техобслуживанием не имеет никакого смысла. И западные военные не могут этого не понимать», – отметил Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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