Британские военные выяснили, почему их украинские коллеги теряют до 40% дронов

Начальник генерального штаба ВС Великобритании Патрик Сандерс на выставке вооружений во вторник, 12 сентября, заявил, что Украина теряет 40% дронов из-за ошибок самих операторов БПЛА, – сообщают СМИ.

Сайт правительства Великобритании сообщает, что глава генштаба сказал следующее: «Я шокирован, что в набирающей обороты кампании Украины по применению дронов, до 40% потерь БПЛА связаны с ошибкой оператора. В условиях тяжелой борьбы за электромагнитный спектр во время конфликта автоматические системы могут выходить их строя, поэтому навыки пилотов становятся всё более важными».

Лондон, Иван Бабурин

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