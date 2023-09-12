Латвия закрыла въезд автомобилям с российскими номерами, кроме грузовых транзитных из Калининграда

Служба государственных доходов Латвии во вторник, 12 сентября заявила, что власти страны вслед за Литвой закрывают въезд для автомобилей с российскими номерами, – сообщает агентство Delfi.

В сообщении, распространенном латвийской службой госдоходов, говорится: «В соответствии с разъяснениями Еврокомиссии и позицией МИД Латвии сегодня с 18:00 лицам на автомобилях с российскими номерами не разрешен въезд в Евросоюз через латвийско-российские и латвийско-белорусские пограничные пункты. …Запрет не распространяется на зарегистрированные в России автотранспортные компании, осуществляющие транзитные перевозки грузов по территории Евросоюза между Калининградской областью и Россией».

«Лица на зарегистрированных в России автомобилях будут вынуждены вернуться в Россию или Беларусь, а в случае отказа выполнять указания таможенных органов может быть принято решение о конфискации транспортного средства. Латвийское законодательство предусматривает уголовную ответственность за несоблюдение санкций. В связи с этим настоятельно рекомендуется воздерживаться от повторных попыток въезда в ЕС. В то же время будет разрешено возвращаться из Евросоюза в Россию на легковых автомобилях с российскими номерами. Автомобили, зарегистрированные в России, не будут пропущены через границу. Смотреть будут не на паспорт гражданина, а на регистрационный номер автомобиля», – подчеркнули в латвийском ведомстве.

Рига, Иван Бабурин

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