Заместитель премьер-министра Венгрии Жолт Шемьен заявил, что его страна не будет выдавать киевским властям граждан Украины беженцев, уклоняющихся от службы в армии, – сообщает во вторник, 12 сентября, издание Hungary Today.

Как сообщает газета, венгерский зам премьера сказал: «Мы не проводим расследований в отношении кого-либо из украинских беженцев, чтобы выяснить, были ли они призваны на военную службу. Венгрия не занимается их экстрадицией на Украину. Все украинские беженцы могут считать себя в Венгрии свободными людьми и самостоятельно решать, остаться ли им в этой стране, отправиться ли на Запад или вернуться назад».

«Все беженцы с Украины могут чувствовать себя в Венгрии в безопасности. Мы никому не передадим ни их данные, ни их самих», – подчеркнул Жолт Шемьен.

Будапешт, Иван Бабурин

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