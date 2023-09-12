СМИ: Белый дом потратил на Украину более ста миллиардов долларов

Глава административно-бюджетного управления Белого дома в ответе на запрос группы сенаторов-республиканцев сообщил, что на украинский конфликт США потратили 101,2 миллиарда долларов из выделенных 110,97 миллиарда, – передает во вторник, 12 сентября, телеканал Fox News.

Телеканал на своем сайте опубликовал копию письма главы административно-бюджетного управления Белого дома, адресованного группе сенаторов-республиканцев, которые в январе текущего года запросили отчет о расходах США на Украину. Из таблицы, приложенной к письму, следует, что на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву США выделили 110,97 миллиарда долларов, из которых 101,2 миллиарда долларов уже были потрачены, без учета дополнительных 24 миллиардов долларов, запрошенных Джо Байденом у конгресса в августе.

Вашингтон, Иван Бабурин

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