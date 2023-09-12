Еврокомиссия подкорректировала свой запрет на ввоз россиянами вещей в ЕС

Европейская комиссия во вторник, 12 сентября, скорректировала постановление Совета ЕС о запрете ввоза вещей россиянами в страны ЕС и призвала оценивать каждый случай по отдельности относительно вопросов их конфискации, – сообщают СМИ.

В обновленном документе Еврокомиссии, в частности, говорится: «Для товаров, которые вызывают незначительные опасения по поводу обхода ограничений, таких как предметы личной гигиены или одежда, которую носят путешественники, или которая находится в их багаже и явно предназначена для строго личного использования во время поездки, национальные компетентные органы должны продолжать применять запрет соразмерным и разумным образом. При этом, автомобили являются категорией товаров, подверженных риску обхода санкций, поэтому национальные компетентные органы должны уделять им особое внимание».

«Согласно прецедентному праву суда ЕС, санкции необходимо толковать широко, в том числе для того, чтобы обеспечить эффективность принятых запретов и избежать их обхода. Национальные компетентные органы должны оценивать каждую ситуацию отдельно и соответственно применять запреты», – подчеркнули в Еврокомиссии.

Со своей стороны, как сообщает РИА Новости, в постпредстве России при ЕС заявили, что «скорректированные инструкции еврокомиссии не улучшают ситуацию для россиян. Из-за новых инструкций ЕК граждане России могут столкнуться на границах с дознанием на предмет ввозимых вещей».

«Понятно, что вся эта чехарда продиктована стремлением устранить противоречия в санкционных положениях, которые могли бы привести к серьезным разногласиям между странами-членами в контексте их имплементации. Для нас же значение имеет только одно – ни о каком послаблении рестрикций в отношении россиян речи не идет», – отметили в постпредстве.

Брюссель, Иван Бабурин

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