Блинкен и Бербок обсудят усиление системы ПВО на Украине

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге во вторник, 12 сентября, заявил, что глава его ведомства Энтони Блинкен намерен обсудить укрепление противовоздушной обороны (ПВО) Украины с коллегой из Германии Анналеной Бербок, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами, представитель Госдепа сказал: «Мы передали ряд американских систем ПВО Украине в составе недавнего пакета военной помощи, о котором госсекретарь объявил, когда был на Украине. США взаимодействует и продолжит работать с другими государствами над передачей Киеву систем ПВО. Уверен, что данный вопрос станет одной из тем, которую будут обсуждать в ходе предстоящей встречи Энтони Блинкен и Анналена Бербок».

Вашингтон, Иван Бабурин

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