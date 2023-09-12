Ким Чен Ын: Визит в Россию демонстрирует важность отношений между Кореей и Россией

Председатель Государственного совета КНДР, генеральный секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын в среду, 13 сентября, заявил, что его визит в Россию отражает важность стратегического взаимодействия КНДР с Москвой, – сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В сообщении агентства, в частности, говорится: «Товарищ Ким Чен Ын заявил, что поездка в Россию является явным проявлением того, что КНДР уделяет приоритетное внимание связям с Россией. Наш визит наглядно демонстрирует серьезную позицию партии и правительства КНДР».
Владивосток, Иван Бабурин
© 2023, РИА «Новый День»
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