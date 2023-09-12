Легат папы римского в Китае обсудит пути к справедливому миру на Украине

Посланник папы римского (легат) Франциска, кардинал Маттео Дзуппи с 13 по 15 сентября в Китае обсудит пути урегулирования конфликта на Украине, – сообщают СМИ.

В сообщении пресс-службы Святейшего престола, в частности, говорится: «Визит кардинала Маттео Дзуппи станет еще одним шагом в рамках миссии папы римского Франциска по поддержке гуманитарных инициатив и поиску путей, которые могут привести к справедливому миру на Украине. Кардинал Дзуппи в начале июня посетил Киев, в конце июня Москву, а в июле – Вашингтон. Перед поездкой кардинала Дзуппи в Пекин Ватикан провел консультации с Вашингтоном, НАТО и Римом».

Ватикан, Иван Бабурин

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