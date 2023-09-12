Вашингтон пообещал сделать все, чтобы предотвратить военно-техническое сотрудничество Северной Кореи и России

Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге во вторник, 12 сентября, заявил, Соединенные Штаты предпримут все меры для предотвращения военно-технического сотрудничества КНДР и России, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию в Youtube-канале госдепа.



Комментируя прибытие лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию, представитель госдепа сказал: «Мы будем наблюдать за происходящим и при необходимости без колебаний примем меры, чтобы призвать к ответу виновных. Любая передача вооружений Северной Кореей России будет нарушать ряд резолюций Совета Безопасности ООН».

Вашингтон, Иван Бабурин

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