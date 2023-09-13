Шойгу утвердил перечень болезней, с которыми нельзя будет служить во время мобилизации и военного положения

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу утвердил перечень болезней, при которых нельзя служить по контракту в Вооруженных Силах ограниченно годным в ходе мобилизации и во время военного положения.

В документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, говорится: «Приказываю: Утвердить перечень заболеваний, при наличии которых гражданин (иностранный гражданин), признанный ограниченно годным к военной службе, не может быть принят на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения и в военное время».

Согласно приказу Шойгу, в перечень таких заболеваний вошли: ВИЧ, гепатит В и С, все формы активного туберкулеза органов дыхания без выделения микобактерий туберкулеза и распада, большие остаточные изменения легких и плевры, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью, 2 степени, последствия хирургического лечения туберкулеза органов дыхания, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью 2 степени.

Кроме того, в списке заболеваний: активный ограниченный туберкулез позвоночника, костей и суставов, мочеполовых органов и другой внегрудной локализации, злокачественные новобразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, медленно прогрессирующие, с умеренным нарушением функций и (или) редкими обострениями, сахарный диабет 1-го типа, психические расстройства от употребления психоактивных веществ.

Также, в перечне болезней, при которых нельзя служить по контракту в Вооруженных Силах ограниченно годным в ходе мобилизации и во время военного положения, значатся: эпилепсия с редкими приступами частотой менее 5 раз в год, инсульты, последствия поражения ЦНС, повреждения и заболевания периферических нервов, при которых расстраивается основная функция конечности, слабое зрение, отсутствие глазного яблока или частичная слепота и другие.

Москва, Иван Бабурин

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