Пашинян заявил, что больше не доверяет Москве как гаранту безопасности

Глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван больше не может доверять Москве как гаранту безопасности из-за конфликта на Украине, – сообщает в среду, американское издание Politico.

В интервью газете Пашинян, в частности, сказал: «В результате событий на Украине возможности России изменились. Армения больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности, даже несмотря на то, что опасения по поводу возобновления открытого конфликта с Азербайджаном растут. … Каждый раз, когда вспыхивает конфликт, призывать большого защитника – Россию, просто неустойчиво.

«Стратегия Армении теперь должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других. Мы хотим иметь независимую страну, суверенную страну, но у нас должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом. Не должно быть так, когда Армения станет «прокси». Это недопустимо», – подчеркнул армянский премьер.

Ереван, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»