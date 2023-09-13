Блинкен объявил о конце миропорядка, сформированного по итогам «холодной войны»

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен во время выступления в университете Джонса Хопкинса в среду, 13 сентября, заявил, что миропорядку, сложившемуся по итогам «холодной войны» пришел конец, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления главный американский дипломат сказал: «То, что мы переживаем сейчас, – это больше, чем испытание на прочность миропорядка, сформировавшегося после «холодной войны». Это его конец. Это случилось не в одночасье. Что привело нас к этому моменту, в будущие десятилетия еще станет предметом исследований и споров».

«Десятилетия относительной геополитической стабильности c радужными ожиданиями крепнущих мира и безопасности, международного сотрудничества, экономической взаимосвязанности, политической либерализации и торжества прав человека уступили место активизировавшейся конкуренции с авторитарными и ревизионистскими державами. …Действия России на Украине – это самая острая и актуальная угроза международному порядку. Самый значительный долгосрочный вызов – Китай, который сочетает стремление переписать миропорядок с растущими возможностями это сделать. Пекин и Москва вместе работают над тем, что мир стал безопаснее для автократий в рамках своего партнерства, не имеющего пределов», – подчеркнул Энтони Блинкен.

Вашингтон, Иван Бабурин

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