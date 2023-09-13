Гутерриш призвал соблюдать санкции, введенные против Северной Кореи

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в среду, 13 сентября, заявил, что страны должны соблюдать режим санкции, введенные в отношении КНДР Советом Безопасности, – сообщают СМИ.

Комментируя визит главы КНДР Ким Чен Ына в Россию, генсек ООН, сказал: «Любая форма сотрудничества любой страны с КНДР должна соблюдать санкционный режим, и это касается и случая, который вы упомянули».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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