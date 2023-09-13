Литва за два дня не пропустила 38 автомобилей с российскими номерами

Руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни Оксана Иванова в среду, 13 сентября, заявила, что после заявления главы МВД Литвы Агне Билотайте о намерениях конфисковывать въезжающие в страну автомобили, зарегистрированные в России, на границе с Калининградской областью Литва не пропустила 38 легковых автомобилей с российскими номерами, – сообщает ТАСС.

В интервью агентству Иванова сказала: «Литовская сторона во вторник и среду вернула в Калининградскую область по разным причинам 38 транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в Российской Федерации. Автомобили пытались выехать из региона, но их не пропустили через границу, и они вернулись назад в область. При этом, официальной информации о причинах отказа в пропуске этих автомобилей через границу от литовской стороны калининградским таможенникам не поступало».

«С российской стороны пропуск транспортных средств ведется в обычном режиме, никаких ограничений для машин с номерами Литвы, Эстонии или Латвии нет», – подчеркнула руководитель пресс-службы Калининградской областной таможни.

Калининград, Иван Бабурин

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