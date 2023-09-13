Бразилия может выйти из Международного уголовного суда (МУС)

Министр юстиции и общественной безопасности Бразилии Флавий Дину Бразилия в среду, 13 сентября, заявил, что его страна может пересмотреть свое решение об участии Международном уголовном суде (МУС), – передает бразильский новостной портал G1.

Согласно сообщению портала глава бразильского минюста сказал следующее: «Международный уголовный суд был вписан в бразильскую правовую систему, вместе с тем многие страны, в том числе наиболее могущественные, не сделали этого. Участниками МУС не являются ни США, ни Китай, ни Россия. Это предполагает, что в определенный момент бразильская дипломатия может пересмотреть свое решение о присоединении к соглашению, поскольку отсутствует равноправие в том, что касается применения этого инструмента в разных странах»

«О такой возможности говорил президент Лула да Силва, когда поставил под сомнение членство Бразилии в МУС. Он заявил, что подобные соглашения наносят вред развивающимся странам. Именно об этом предупредил наш президент, и, соответственно, бразильская дипломатия при случае сможет оценить это», – подчеркнул Флавий Дину.

Бразилиа, Иван Бабурин

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