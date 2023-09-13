Армения призвала Баку обоюдно отвести войска на границы времен СССР

МИД Армении в среду, 13 сентября, призвал Баку осуществить зеркальный отвод войск от государственной границы между Арменией и Азербайджаном на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года.

В заявлении, опубликованном на сайте МИД Армении, говорится: «Вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения. В то же время, продолжая быть заинтересованной в установлении стабильности и мира в регионе, Республика Армения подтверждает свое предложение осуществить зеркальный отвод войск от государственной границы между Арменией и Азербайджаном на основании карт Генштаба ВС СССР 1975 года.

Следует отметить, что, призывая Азербайджан к обоюдному отводу войск, армянский МИД заявляет, что «руководствуясь чувством безнаказанности, Азербайджан продолжает угрожать миру и стабильности на Южном Кавказе».

«В эти дни в социальных сетях распространяется множество видеороликов, доказывающих, что Азербайджан накапливает войска и крупнокалиберную военную технику как вдоль государственной границы с Арменией, так и вдоль линии соприкосновения с Нагорным Карабахом в непосредственной близости от зоны ответственности российских миротворческих войск. Значительно участились случаи обстрела со стороны Азербайджана. …Надеемся, что стороны, заинтересованные в мире и безопасности в регионе, структуры, обладающие мандатом в этом вопросе, приложат все усилия и используют все имеющиеся в их распоряжении механизмы для предотвращения попыток дальнейшей дестабилизации и незаконного применения силы в регионе», – подчеркивается в заявлении МИД Армении.

Ереван, Иван Бабурин

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