Российского посла вызовут в МИД Румынии из-за обломков «российского» беспилотника

Посол России в Бухаресте Валерий Кузьмин будет вызван в МИД Румынии для выражения протеста из-за обнаружения в уезде Тулча обломков беспилотника, который в республике посчитали российским.

В сообщении, опубликованном в среду, 13 сентября, на сайте румынского внешнеполитического ведомства, говорится: «МИД Румынии вновь заявляет своей решительный протест против повторного нарушения воздушного пространства Румынии. МИД проводит консультации с союзниками по НАТО о развитии событий на границе между Румынией и Украиной, включая сегодняшний инцидент. Также МИД срочно вызовет главу дипмиссии РФ».

Ранее сообщалось, что МИД Румынии передал посольству России в Бухаресте ноту протеста в связи с обнаруженными на территории республики обломков БПЛА, который мог принадлежать российским вооруженным силам.

Также сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Румыния не располагает объективной картиной и фактами, чтобы заявлять о принадлежности России обнаруженных на своей территории обломков беспилотника.

«Мы рассматриваем упомянутый демарш как очередное проявление концепции «хайли лайкли» – когда фактов нет, но при этом аудиторию пытаются убедить, что, весьма вероятно, что-то там такое было», – заявила Захарова.

Бухарест, Иван Бабурин

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