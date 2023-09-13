Белый дом выступил с угрозами в адрес России и КНДР

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в среду, 13 сентября, заявил, что США примут меры, если президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын по итогам переговоров достигнут договоренностей по наращиванию военно-технического сотрудничества, – сообщают СМИ.

Комментируя визит Ким Чен Ына в Россию, представитель Белого дома сказал: «Мы следим за этим очень-очень внимательно. Мы обязательно узнаем, что обе стороны заявят по итогам переговоров. И, если они решат пойти на заключение каких-либо сделок по вооружениям, мы примем меры. Мы поступим надлежащим образом. Напомню, на прошлой неделе Джейк Салливан сказал, что для Северной Кореи однозначно будут последствия, как со стороны США, так и со стороны международного сообщества».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»