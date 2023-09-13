Президент Польши заявил, что на данный момент о членстве Украины в НАТО не может быть и речи

Президент Польши Анджей Дуда на экономическом форуме в Крынице-Здруй в среду, 13 сентября, заявил, что о принятии Украины в НАТО в настоящее время не может быть и речи, – сообщает польское агентство РАР.

Рассказывая о встрече и переговорах с Зеленским по поводу принятия Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля, Дуда сказал: «Мы с самого начала понимали, что это очень сложный вопрос. Это сложно просто потому, что идет война, и мы все прекрасно отдавали себе отчет, что о непосредственном принятии Украины в качестве полноправного члена НАТО на данный момент не может быть и речи. …В силу статьи 5 Североатлантического договора, то есть обязательства коллективной обороны, принятие Украины в НАТО сейчас означало бы вступление альянса в войну с Россией. Страны НАТО на это не пойдут, это было очевидно».

Варшава, Иван Бабурин

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