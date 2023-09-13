В Конгрессе США предложили установить шефу Пентагона зарплату размером в один доллар

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин в среду, 13 сентября, в подготовленной ей поправке к проекту военного бюджета предложила снизить до одного доллара зарплату министра обороны США Ллойда Остина, – сообщают СМИ.

В пояснительной записке к поправке Тейлор Грин написала: «Зарплата Ллойда Джеймса Остина III, министра обороны, должна быть снижена до одного доллара, потому что он не справляется с работой».

«Работа Ллойда Джеймса Остина на посту министра обороны поставила под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов. По данным Forbes, состояние Остина составляет около 7 млн. долларов, а зарплата более 220 тыс. долларов в год», – отметила в соцсетях конгрессвумен.

Вашингтон, Иван Бабурин

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