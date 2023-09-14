Американская атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk вошла в порт Норвегии

Пресс-служба 6-го оперативного флота США в четверг, 14 сентября, сообщил, что атомная подводная лодка SS Florida зашла в норвежский порт Тромсё, – сообщают СМИ.

В сообщении говорится: «Подводная ракетная лодка класса Ohio USS Florida прибыла в Тромсё в Норвегии в рамках планового визита 14 сентября. Это первый визит подобной американской подлодки в Норвегию. В августе ракетная подлодка USS Florida заходила в итальянский порт Неаполь. Подлодка класса Ohio оснащена 154 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км».

Следует отметить, что норвежский порт Тромсё расположен на севере Норвегии в 382 км от российской границы и в 556 км от Мурманска.

Вашингтон, Иван Бабурин

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