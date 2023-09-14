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Четверг, 14 сентября 2023, 19:11 мск

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В США назначили спецпредставителя по экономическому восстановлению Украины

Фото: pixabay.com

Президент США Джо Байден назначил экс-министра торговли из администрации Барака Обамы миллиардершу Пенни Прицкер спецпредставителем по экономическому восстановлению Украины, – передает в четверг, 14 сентября, The New York Times.

Как сообщает издание, в заявлении Байдена, распространенном Белым домом, говорится: «Сегодня я с гордостью объявляю, что назначаю Пенни Прицкер новым специальным представителем США по вопросам восстановления экономики Украины. Пенни Прицкер будет стимулировать усилия Соединенных Штатов по оказанию помощи в восстановлении украинской экономики, работая с правительством Украины наряду с союзниками США, международными финансовыми институтами и частным сектором».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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