Польский наемник Пётр Миткевич потребовал от киевских властей выплатить обещанные компенсации родственникам поляков, которые были ликвидированы российскими восками на линии боевого соприкосновения на Украине, – сообщает польское издание «Onet ведомости».

В интервью изданию польский наемник сказал: «К сожалению, ни один из наших легионеров компенсации пока не получил. Я помог отцу Даниэля Штыбера (он погиб в декабре 2022 года) получить эту компенсацию. Мы были на Украине. Офицеры из штаба очень хотят нам помочь, но я думаю, поскольку никто из легионеров еще не получил этой компенсации, то и процедуры такой у них толком нет. …Обещанная денежная компенсация семьям погибших поляков составляет 15 млн. гривен или примерно 400 тысяч долларов».

«Сдержите свое слово, заплатите эти деньги семьям, потому что, когда мы шли воевать плечом к плечу с украинцами, с братьями-украинцами, мы верили, что если мы умрем, то наши близкие будут каким-то образом материально обеспечены», – обратился со страниц издания Миткевич к украинским властям.

Варшава, Иван Бабурин

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