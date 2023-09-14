В Госдуме рассказали о перспективах осенней мобилизации

Заместитель председателя оборонного комитета Госдумы Юрий Швыткин в четверг, 14 сентября, заявил, что новой волны мобилизации осенью 2023 года не будет, поскольку контрактники полностью закроют потребности армии в зоне военной операции на Украине, – сообщает телеканал RTVI.

Отвечая на соответствующий вопрос, в интервью телеканалу Швыткин сказал: «Не будет мобилизации. На сегодняшний день мобилизация не предполагается. Ни второй, ни третий этап, ни всеобщая. Все эти приказы, которые якобы выпускаются, носят фейковый характер. Ни в коем случае нельзя на это поддаваться. Это явно провокации со стороны украинского профашистского режима, ни в коем случае. Еще раз повторяю: на сегодняшний день мобилизация не предполагается. Потребности армии в зоне военной операции на Украине полностью закроют идущие служить по контракту».

Москва, Иван Бабурин

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